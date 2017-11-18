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مثير وبالصور.. هادشي لي بقا... شاب لابس ''جينز'' مقلوب يشعل الفايسبوك

بتاريــخ : 18 نونبر 2017 / 02:34 مثير وبالصور.. هادشي لي بقا... شاب لابس جينز مقلوب يشعل الفايسبوك | مجتمع
مثير وبالصور.. هادشي لي بقا... شاب لابس ''جينز'' مقلوب يشعل الفايسبوك
هي صيحات الموضة التي يتحجج بها بعض الشبان الذين يرتدون ألبسة ''فشي شكل''، وغير معتاد عليها المجتمع، فتصبح موضة في قفص الاتهام و تجر على أصحابها ويل الانتقادات.

شوف تيفي

هي صيحات الموضة التي يتحجج بها بعض الشبان الذين يرتدون ألبسة ''فشي شكل''، وغير معتاد عليها المجتمع، فتصبح موضة في قفص الاتهام و تجر على أصحابها ويل الانتقادات.

وانتشرت عبر الفضاء الأزرق صورا لشاب يرتدي سروال ''جينز'' يظهر على أنه مقلوب، بحيث توجد أزراره في الوراء خلافا لما يعرف منذ القدم أن الأزرار توجد في الأمام.

''السروال'' أشعل الفايسبوك وجر على صاحبه المجهول ويل الانتقادات، وانقسمت التعليقات الفايسبوكية حول مدافع عن الموضة ومنتقد لها، وبين أن الأمر يتعلق بالحرية الشخصية وبين معارض لهذه الصور المجتمعية التي يعتبرها دخيلة عن المجتمع.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

موضة الفاسيبوك حرية فضاء أزرق

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