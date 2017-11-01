مثير..لجنة خاصة من طرف الحموشي تطيح بضابطين فكازا وها أشنو حصلو كايديرو + تفاصيل مثيرة ﻿

في إطار المراقبة التي تقوم بها لجان خاصة من طرف المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف الحموشي، كشف مصدر جيد الاطلاع أن اللجنة وقفت على خروقات عديدة، نتج عنها توقيف ضابطين.

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في إطار المراقبة التي تقوم بها لجان خاصة من طرف المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف الحموشي، كشف مصدر جيد الاطلاع أن اللجنة وقفت على خروقات عديدة، نتج عنها توقيف ضابطين.

وأضاف المصدر ذاته أن اللجنة ضبطت ضابط أمن بالحي الحسني في الدار البيضاء متلبسا برشوة 50 درهم، وهو أب ومتزوج وله ثلاث زوجات، وبقي له سنتين على التقاعد.

في حين تم ضبط ضابط أمني آخر مكلف بـ''البوانتاج'' لسيارات الأجرة، اكتشف أنه يأخذ مبالغ مالية من أصحاب الطاكسيات، وتم ضبطه هو الآخر متلبسا.

هذا وحسب المصدر ذاته فإن الضابطين الأمنيين تم نزع السلاح والبذلة والبطاقة المهنية منهما، في انتظار اتخاذ الإجراءات القانونية في حقهما.