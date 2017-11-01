الحكومة تبحث عن عقوبات بديلة للتخفيف من ضيق المساحة المخصصة للسجناء ﻿

كشف ''محمد بوسعيد'' خلال جلسة التصويت على مشروع قانون المالية عشية اليوم الجمعة بمجلس النواب، أن الحل للإكتظاظ الذي تعاني منه سجون المملكة ليس بالبحث فقط عن التمويل لبناء المؤسسات جديدة وإنما عبر

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كشف ''محمد بوسعيد'' خلال جلسة التصويت على مشروع قانون المالية عشية اليوم الجمعة بمجلس النواب، أن الحل للإكتظاظ الذي تعاني منه سجون المملكة ليس بالبحث فقط عن التمويل لبناء المؤسسات جديدة وإنما عبر البحث عن طرق جديدة.

وأضاف بوسعيد أن الحكومة بشراكة مع المتدخلين يجب أن تفكر في إستراتيجية جديدة، وأن النقاش اليوم يسير في إتجاه إقتراح عقوبات جديدة ستكون هي الأمثل للتخفيف من الاكتظاظ وليس فقط توفير التمويل.

وجاء تصريح ''بوسعيد'' كتعليق على تدخل ''عبد اللطيف وهبي'' النائب بفريق حزب الاصالة والمعاصرة بمجلس النواب، الذي أكد بأن المساحة المخصصة لكل سجين بالمغرب لاتتجاوز مترا مربعا واحدا، يقضي فيه عقوبته الحبسية.