مجلس النواب يصادق على قانون المالية في غياب 133 برلمانيا... ﻿

رغم الضجة التي رافقت مناقشة مشروع قانون المالية داخل اللجان سواء في جزئه الاول أو الثاني، صادق مجلس النواب عشية اليوم الجمعة على المشروع بتصويت 180 نائبا لصالح القانون ومعارضة 53 نائبا وإمتناع 26

شوف تيفي

رغم الضجة التي رافقت مناقشة مشروع قانون المالية داخل اللجان سواء في جزئه الاول أو الثاني، صادق مجلس النواب عشية اليوم الجمعة على المشروع بتصويت 180 نائبا لصالح القانون ومعارضة 53 نائبا وإمتناع 26 اخرين على التصويت.

وعرفت جلسة اليوم ملاسنات حادة حملت في طياتها رسائل مشفرة خاصة بين ''عبد اللطيف وهبي'' و ''عبد الله بوانو'' وسط عزوف كبير لأعضاء المجلس، حيث تغيب حوالي 133 نائبا عن جلسة التصويت على قانون المالية فيما حل آخرون بمقر الجلسة دقائق فقط قبل عملية التصويت بينهم قياديين بأحزاب تنتمي للأغلبية والمعارضة.

وسيحال مشروع قانون المالية مباشرة على مجلس المستشارين لمناقشة التعديلات التي سيقترحها المستشارون قبل إعادته من جديد على مجلس النواب للحسم النهائي في ميزانية المغرب لسنة 2018.