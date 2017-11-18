مثير..نجاح أول عملية جراحية لزراعة الرأس على جثة وها كيفاش ﻿

نجح العلماء في إجراء عملية زراعة رأس على جثة، حسب ما كشفت عنه مصادر روسية، وهم على استعداد لتنفيذ العملية على شخص حي، وفقا لما وعد به الجراح المشهور سيرجيو كانافيرو.

شوف تيفي

نجح العلماء في إجراء عملية زراعة رأس على جثة، حسب ما كشفت عنه مصادر روسية، وهم على استعداد لتنفيذ العملية على شخص حي، وفقا لما وعد به الجراح المشهور سيرجيو كانافيرو.

وقال الجراح إن عملية الزراعة الناجحة على الجثة تبين أن التقنيات الطبية الحديثة التي تم تطويرها لإعادة ربط العمود الفقري والأعصاب والأوعية الدموية ستسمح للجثة بالتعايش مع الرأس بشكل جيد، ويبدو أيضا أن الجراحة يمكن أن تصل إلى الهدف المراد تحقيقه بأن تستغرق 18 ساعة.

وقال الجراح إن ''أول عملية زراعة رأس على جثة بشرية قد تمت''، والمرحلة التالية هي نقل رأس لأجسام المتبرعين الذين ماتت أدمغتهم.

وأضاف خلال مؤتمر عقد في فيينا إن ''هذه أول عملية من هذا النوع في العالم تنفذ بنجاح، وإن كان من الواضح أن ذلك لن يتحقق فعليا إلا إذا خضع شخص ما لهذه العملية وتمكن من العيش فعليا بعدها''.

وعلى الرغم من تقديم كانافيرو لأدلة متعددة على نجاح مثل هذه العملية على أشخاص أحياء بما في ذلك نجاعتها على الفئران والقردة، إلا أن الأطباء يحذرون من تبعاتها المرعبة على البشر الأحياء والتي قد تؤدي إلى ''ما هو أسوأ من الموت'' جراء المعاناة المروعة التي ستنتج عن التكيف مع جسد جديد.