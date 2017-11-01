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الفايسبوك سالا مع الأخبار الوهمية.. وأحدث علامة جديدة ..هذه مزاياها

بتاريــخ : 18 نونبر 2017 / 01:11 الفايسبوك سالا مع الأخبار الوهمية.. وأحدث علامة جديدة ..هذه مزاياها | نت 2.0
الفايسبوك سالا مع الأخبار الوهمية.. وأحدث علامة جديدة ..هذه مزاياها
بعد اتهامه باستغلاله من قبل الروس للتلاعب بالرأي العام الأمريكي، والتأثير على الناخبين قبل وأثناء الانتخابات الرئيسية الأخيرة، يحاول الفايسبوك تحسين صورته أمام الجميع، إذ أعلن عن عدة مبادرات

شوف تيفي

بعد اتهامه باستغلاله من قبل الروس للتلاعب بالرأي العام الأمريكي، والتأثير على الناخبين قبل وأثناء الانتخابات الرئيسية الأخيرة، يحاول الفايسبوك تحسين صورته أمام الجميع، إذ أعلن عن عدة مبادرات تهدف إلى تعزيز الصحافة الحقيقية، وكشف عن عدد من الخطوات للتخلص من المشكلة نهائيا.

وفي هذا السياق أطلقت الشبكة الاجتماعية وسط الأسبوع الجاري ''مؤشر الثقة''، الذي سيظهر بجانب كل القصص الإخبارية التي تتم مشاركتها عبره، لمساعدة المستخدمين على معرفة مصدر القصة الإخبارية، التي تتم قراءتها والتأكد من مصداقيتها.

وستظهر مؤشرات الثقة بجانب المقالات الإخبارية، مع توفير معلومات عن مصدر القصة، وعرض خبرات الكاتب وتقديم الاستشهادات والمراجع عند الضرورة، جنبا إلى جنب معلومات عن الناشرين بما في ذلك سياساتهم المتعلقة بالأخلاقيات، والتحقق من الوقائع، والتصحيحات، بالإضافة إلى البيانات الإدارية الرئيسية.

ومن الآن فصاعدا سيصبح رمز ''i'' صغير بجوار المقالات التي تظهر أمام المستخدم عبر الـnewsfeed، والذي يوفر مزيدا من المعلومات عن ناشر القصة، إذ يعطى الفايسبوك للناشرين الفرصة لاختيار مشاركة معلومات عن سياستهم الأخلاقية أو سياسات التصحيح أو سياسة التحقق من الوقائع، بالإضافة إلى هيكل الملكية والتسمية الرئيسية وفقا لما ذكره الفضاء الأزرق، الذي قال إنه بدأ التجربة مع عدد قليل من الناشرين، ويعتزم أن يضم في نهاية المطاف المزيد من الناشرين.

‫شوف تيفي

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