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حصري: هذه حقيقة إقالة بادو الزاكي من فريق اتحاد طنجة

بتاريــخ : 18 نونبر 2017 / 00:20 حصري: هذه حقيقة إقالة بادو الزاكي من فريق اتحاد طنجة | سبور
حصري: هذه حقيقة إقالة بادو الزاكي من فريق اتحاد طنجة
مباشرة بعد هزيمة فريق اتحاد طنجة أمام مضيفه أولمبيك اسفي تناسلت أخبار بخصوص إقالة أو استقالة مدرب الفريق الطنجاوي بادو الزاكي.

شـــوف تيفي:

مباشرة بعد هزيمة فريق اتحاد طنجة أمام مضيفه أولمبيك اسفي تناسلت أخبار بخصوص إقالة أو استقالة مدرب الفريق الطنجاوي بادو الزاكي.

''شوف تيفي'' اتصلت بمسؤول داخل المكتب المسير لفريق اتحاد طنجة، والذي كشف ن المكتب برئاسة عبد الحميد أبرشان لم يتخذ أي قرار من هذا القبيل.

وأوضح المتحدث ذاته، أن الرئيس عبد الحميد أبرشان قرر منح فرصة أخرى للزاكي، مبرزا في السياق نفسه أن تقييم حصيلة الفريق سيكون بعد المباراة المقبلة أمام الفتح الرباطي.

وكان فريق اتحاد طنجة قد احتج بشدة على حكم مباراته أمام أولمبيك آسفي بدعوى أن الحكم حرم الفريق من هدفين صحيحين

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب طنجة بادو الزاكي لإقالة.

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