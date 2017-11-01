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تزنيت تهتز على وقع جريمة بشعة.. شخص مات سكران والسبب صاحبتو وهذه هي التفاصيل الصادمة

بتاريــخ : 17 نونبر 2017 / 23:29 تزنيت تهتز على وقع جريمة بشعة.. شخص مات سكران والسبب صاحبتو وهذه هي التفاصيل الصادمة | حوادث و حقوق
تزنيت تهتز على وقع جريمة بشعة.. شخص مات سكران والسبب صاحبتو وهذه هي التفاصيل الصادمة
اھتزت مدینة تیزنیت على وقع جریمة قتل خطيرة، وقعت تفاصيلها ليلة الخميس الجمعة، بعدما لقي شاب مخمور مصرعه على يد شاب آخر وذلك بعد نشوب خلاف بين الجاني وصديقة الضحية.

شوف تيفي

اھتزت مدینة تیزنیت على وقع جریمة قتل خطيرة، وقعت تفاصيلها ليلة الخميس الجمعة، بعدما لقي شاب مخمور مصرعه على يد شاب آخر وذلك بعد نشوب خلاف بين الجاني وصديقة الضحية.

وكشفت مصادر محلية أن الجاني لم يتقبل جلوس الضحية وصديقته يعاقران الخمر أمام منزله، وبعدما طلب منهما المغادرة نحو مكان آخر، تقبل الضحية ذلك في حين لعب الخمر برأس الفتاة وكالت الشتائم لصاحب المنزل الذي قام بدفعھا وھو ما لم یتقبله صدیقھا الذي لعب به الخمر، فقام برمیه بالكأس التي بیده، إلا أن ردة فعل الجاني كانت سریعة حیث أخذ حجرا ورشق بها الضحیة الذي سقط مغشيا عليه على الأرض ليفارق الحياة بعدها .

هذا وقد تم وضع الجاني والفتاة رھن الحراسة النظریة، فیما تم نقل جثة الضحیة إلى مستودع الأموات.

‫شوف تيفي

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قتل جريمة تزنيت الجاني الخمر

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أمس 18:03 GMT

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