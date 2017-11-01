''السمنة'' و''السكري'' يكلفان الحكومة 24 مليار درهم ومجلس المستشارين يحرم الأبوين من التغطية الصحية للأبناء ﻿

إعترف الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية، بأنه إضطر رفقة فريق حزب الاستقلال بمجلس النواب على سحب تعديل بمشروع قانون المالية برفع الضريبة على المشروبات الغازية أو غير الغازية التي تحتوي على مواد

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إعترف الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية، بأنه إضطر رفقة فريق حزب الاستقلال بمجلس النواب على سحب تعديل بمشروع قانون المالية برفع الضريبة على المشروبات الغازية أو غير الغازية التي تحتوي على مواد التحلية.

ووفق كلمة لفريق الحزب بالجلسة الختامية للتصويت على مشروع قانون المالية، فرفع الضريبة على المواد المذكورة يهدف إلى الحد من مرض السكري والسمنة المفرطة والأمراض الأخرى التي إرتفعت بشكل مخيف بالمغرب خلال السنوات الأخيرة بسبب الاستعمال المفرط لهذه المواد، حيث تكلف الأمراض المرتبطة بالسكري والسمنة 24 مليار درهم.

وتساءل الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية عن الأسباب الحقيقية وراء تأخر العديد من مشاريع القوانين التي تمت إحالتها على مجلس المستشارين بينها من تجاوز السنتين، خاصة قانون إستفادة الأبوين من التغطية الصحية لأبنائهم، وهو الذي لازال حبيس رفوف مجلس المستشارين منذ عهد الحكومة السابقة برئاسة عبد الاله بن كيران.