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النتائج الكاملة لقرعة كأس أمم أفريقيا للمحليين وهاهي حظوظ المنتخب المغربي

بتاريــخ : 17 نونبر 2017 / 20:55 النتائج الكاملة لقرعة كأس أمم أفريقيا للمحليين وهاهي حظوظ المنتخب المغربي | سبور
النتائج الكاملة لقرعة كأس أمم أفريقيا للمحليين وهاهي حظوظ المنتخب المغربي
أوقعت قرعة نهائيات كأس أمم إفريقيا للمحليين، التي أجريت قبل قلبل بمدينة الرباط، المنتخب المغربي في المجموعة الأولى رفقة كل من غينيا و السودان وموريتانيا.

شوف سبور 

أوقعت قرعة نهائيات كأس أمم إفريقيا للمحليين، التي أجريت قبل قلبل بمدينة الرباط، المنتخب المغربي في المجموعة الأولى رفقة كل من غينيا و السودان وموريتانيا.

ويرى المحمودي محلل القناة الرياضية، أن هذه الدورة ستكون محطة مهمة في تاريخ الكرة المغربية، مشيرا إلى أنه رغم قوة منتخب موريتانيا والسودان فقد وقع المنتخب المغربي في مجموعة قوية لكن يمكن أن نقول أنها في المتناول وله ما يكفي من التجربة والمؤهلات للمرور إلى الدور الثاني من المنافسات.

و فيما يلي النتائج الكاملة لقرعة " الشان" :

المجموعة الأولى : المغرب - موريتانيا - السودان - غينيا

المجموعة 2 : كوت ديفوار – ناميبيا – أوغندا – زامبيا

المجموعة 3 :ليبيا - غينيا الإستوائية – رواندا - نيجيريا

المجموعة 4 :انغولا - بوركينافاصو – الكونغو- الكامرون

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