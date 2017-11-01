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ترامب خرج ليها كود..وها أشنو دار

بتاريــخ : 17 نونبر 2017 / 20:50 ترامب خرج ليها كود..وها أشنو دار | دولي
ترامب خرج ليها كود..وها أشنو دار
رفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحظر عن استيراد أنياب الأفيال للولايات المتحدة، والذي سنه الرئيس السابق باراك أوباما في 2014.

شوف تيفي

رفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحظر عن استيراد أنياب الأفيال للولايات المتحدة، والذي سنه الرئيس السابق باراك أوباما في 2014.

و هذا القرار القديم الجديد يسمح للمواطنين الأمريكيين، بممارسة رياضة صيد الحيوانات، حتى وإن كانت مهددة بالانقراض، حيث تحركت الجمعيات الدولية المهتمة بالثروة الحيوانية ضد الرئيس الأمريكي للضغط من أجل وقف هذا القانون.

وأشار عدد من منتقدي القرار إلى أن إدارة أوباما وضعت هذا الحظر بعد تناقص عدد الأفيال الأفريقية بشكل مبالغ فيه، وأصبحت على القائمة الأمريكية للحيوانات المهددة بالانقراض، والتي تلزم الحكومة الأمريكية بالحفاظ على الأنواع المهددة بالانقراض في البلدان الأخرى.

وأشارت عدد من التقارير إلى أن أعداد الفيلة في البرية انخفض بنسبة 30 % في الفترة بين 2007 حتى 2014، على الرغم من الجهود المبذولة لحمايتها.

وأضافت التقارير إلى أن بعض المناطق انخفض فيها عدد الفيلة بنسبة 75% بسبب عمليات الاتجار في العاج، حيث قدر عدد الفيلة التي تعيش في الغابات في 2016 بـ350 ألف فيل، مقابل ملايين الفيلة في بداية القرن العشرين.

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الفيلة الغابة ترامب أمريكا قانون

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