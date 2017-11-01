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هام للمغاربة .. هذا هو يوم ذكرى المولد النبوي الشريف

بتاريــخ : 17 نونبر 2017 / 20:38 هام للمغاربة .. هذا هو يوم ذكرى المولد النبوي الشريف | مجتمع
هام للمغاربة .. هذا هو يوم ذكرى المولد النبوي الشريف
كتب الفلكي هشام العيساوي في تدوينة له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي ''فيسبوك'' أن يوم الجمعة فاتح دجنبر سيكون هو يوم ذكرى المولد النبوي الشريف، مؤكدا أن هذا ما ستعلنه بنسبة كبيرة وزارة الأوقاف

"شوف تيفي"

كتب الفلكي هشام العيساوي في تدوينة له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن يوم الجمعة فاتح دجنبر سيكون هو يوم ذكرى المولد النبوي الشريف، مؤكدا أن هذا ما ستعلنه بنسبة كبيرة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بعد مغرب يوم غد السبت

وأضاف في ذات التدوينة أن رؤية هلال شهر ربيع الأول غدا السبت متعذرة حيث سيقع الاقتران المركزي أو ولادة الهلال السبت على الساعة 11 و42 دقيقة صباحا

وبهذا يكون عمر الهلال لم يتجاوز 5 ساعات و45 دقيقة تقريبا، وعليه فإن يومي الجمعة والسبت 1 و 2 دجنبر عطلة رسمية إن شاء الله على حد قوله.

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شوف تيفي مولد نبوي عطلة هشام العيساوي

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