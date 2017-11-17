بالصور..كواليس افتتاح حفل قرعة كأس أمم افريقيا للمحليين ﻿

تجرى في هذه الأثناء قرعة كأس أمم افريقيا للمحليين المقرر اجراؤها خلال الفترة الممتدة ما بين 12 يناير و4 فبراير 2018 ، بمدينة الرباط بحضور أبرز الشخصيات الرياضية بالمغرب أبرزها رشيد الطالبي العلمي

شوف سبور : رشيد محمودي

تجرى في هذه الأثناء قرعة كأس أمم افريقيا للمحليين المقرر اجراؤها خلال الفترة الممتدة ما بين 12 يناير و4 فبراير 2018 ، بمدينة الرباط بحضور أبرز الشخصيات الرياضية بالمغرب أبرزها رشيد الطالبي العلمي وزير الشباب والرياضية وفوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.

وسيشارك في بطولة أمم إفريقيا للمحليين 16 منتخبا من اللاعبين، الذين يمارسون في الدوريات المحلية فقط.

واختار الاتحاد الافريقي المغرب لتنظيم نهائيات كأس إفريقيا للاعبين المحليين لسنة 2018، خلال الاجتماع الذي عقدته لجنة الطوارئ بمدينة لاغوس بنيجيريا، بدلا من كينيا، لما يتوفر عليه من بنيات تحتية تتمثل في المركبات الرياضية، وملاعب التدريب، ووحدات فندقية، ومستشفيات فضلا عن وسائل النقل.