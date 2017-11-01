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بتاريــخ : 17 نونبر 2017 / 19:49 لقجع : حرام يضيع المسار الرياضي ديال الحدادي مع المنتخب المغربي | سبور
لقجع : حرام يضيع المسار الرياضي ديال الحدادي مع المنتخب المغربي
كشف فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، اليوم الجمعة، أنه قدم مجهودا كبيرا من أجل الاستفادة من خدمات منير الحدادي خلال نهائيات كأس العالم 2018.

'' شوف سبور ''

كشف فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، اليوم الجمعة، أنه قدم مجهودا كبيرا من أجل الاستفادة من خدمات منير الحدادي خلال نهائيات كأس العالم 2018.

وأكد لقجع في تصريح إذاعي، أنه من غير المنطقي أن ينتهي مسار رياضي دولي للاعب موهوب من حجم الحدادي، فقط لأنه مثل منتخب آخر لبضعة دقائق، في إشارة منه إلى أن الأسود في حاجة لكل اللاعبين المحترفين.

تجدر الإشارة إلى أن الحدادي، أكد لوسائل إعلام إسبانية، أنه يرغب في تمثيل المنتخب المغربي ويحلم بقوة في المشاركة في نهائيات كأس العالم 2018.

‫شوف تيفي

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شوف سبور المغرب المنتخب المغربي منير الحدادي

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