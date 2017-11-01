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''إيمانويل ماكرون'' يستقبل ''سعد الحريري'' بصفته رئيسا للوزراء بلبنان

بتاريــخ : 17 نونبر 2017 / 19:46 إيمانويل ماكرون يستقبل سعد الحريري بصفته رئيسا للوزراء بلبنان | دولي
''إيمانويل ماكرون'' يستقبل ''سعد الحريري'' بصفته رئيسا للوزراء بلبنان
قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه سيستقبل ''سعد الحريري '' في باريس غدا السبت بصفته رئيسا لوزراء لبنان ، وإنه يتوقع أن يعود بعد ذلك إلى بيروت خلال أيام أو أسابيع.

''شــوف تيفي''

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه سيستقبل ''سعد الحريري '' في باريس غدا السبت بصفته رئيسا لوزراء لبنان ، وإنه يتوقع أن يعود بعد ذلك إلى بيروت خلال أيام أو أسابيع.

وأضاف في ذات الوقت أن طهران أساءت تفسير موقف بلاده ''المتوازن'' في المنطقة والذي ركز على عدم الانحياز لطرف بين السنة والشيعة، وتابع أن على إيران لن تكون أقل عدائية بالمنطقة.

هذا وقد سبق لرئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري أكد مجددا -في تغريدة على تويتر مساء اليوم- أن إقامته في السعودية طبيعية وتأتي في سياق مشاورات بشأن مستقبل الوضع في لبنان وعلاقاته بمحيطه العربي، حسب ما أورده موقع قناة ''الجزيرة نت''

و يأتي ذلك قبيل ساعات من موعد مفترض ينتقل فيه الحريري إلى باريس، حيث أكدت الرئاسة الفرنسية الخميس مجيء سعد الحريري إلى فرنسا ولقائه مع الرئيس إيمانويل ماكرون السبت في قصر الإليزي .

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شوف تيفي رئيس الوزراء لبنان الحريري باريس

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