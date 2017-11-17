عاجل..نايضة وسط حمام شعبي ضواحي البيضاء والعيالات هربو+صورة ﻿

شهد حمام شعبي بمنطقة عين حرودة ضواحي مدينة الدار البيضاء، قبل قليل من يومه الجمعة، واقعة خطيرة، جعلت العديد من المستحمات الخروج والهروب عقب وقوفهن على مشهد تعرض سيدة لاعتداء بشع ومروع من قبل

"شوف تيفي"

شهد حمام شعبي بمنطقة عين حرودة ضواحي مدينة الدار البيضاء، قبل قليل من يومه الجمعة، واقعة خطيرة، جعلت العديد من المستحمات الخروج والهروب عقب وقوفهن على مشهد تعرض سيدة لاعتداء بشع ومروع من قبل عاملات الحمام.

وأوضح مصدر "شوف تيفي" أن إحدى المستحمات، دخلت في نقاش حاد مع إحدى العاملات، لتنهال عليها هذه الأخيرة بهراوة خشبية قبل أن تقوم أخريات بالإحاطة بها والاعتداء عليها.

وأضاف ذات المصدر بأن سيارة إسعاف، وصلت قبل قليل إلى الحمام لنقل الضحية، مشيرا إلى أن مصالح الدرك الملكي حلت إلى عين المكان وفتحت تحقيقا للكشف عن ظروف وملابسات هذه الواقعة.