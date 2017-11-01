 عــاجل:هاعلاش يخضع ماريو للاستنطاق من قبل شرطة الأخلاق ..والقضية فيها ممارسة الجنس على الجثث داخل مستودع الأموات والاعتراف بجريمة قتل ﻿
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عــاجل:هاعلاش يخضع ماريو للاستنطاق من قبل شرطة الأخلاق ..والقضية فيها ممارسة الجنس على الجثث داخل مستودع الأموات والاعتراف بجريمة قتل

بتاريــخ : 17 نونبر 2017 / 18:55 عــاجل:هاعلاش يخضع ماريو للاستنطاق من قبل شرطة الأخلاق ..والقضية فيها ممارسة الجنس على الجثث داخل مستودع الأموات والاعتراف بجريمة قتل | حوادث و حقوق
عــاجل:هاعلاش يخضع ماريو للاستنطاق من قبل شرطة الأخلاق ..والقضية فيها ممارسة الجنس على الجثث داخل مستودع الأموات والاعتراف بجريمة قتل
علمت ''شوف تيفي'' من مصادر مطلعة أن حسن بن يحيا المعروف ''بماريو'' لا يزال منذ التاسعة صباحا يخضع للاستماع من قبل شرطة الأخلاق العامة التابعة للشرطة القضائية بالرباط.

شـــوف تيفي:

علمت "شوف تيفي" من مصادر مطلعة أن حسن بن يحيا المعروف "بماريو" لا يزال منذ التاسعة صباحا يخضع للاستماع من قبل شرطة الأخلاق العامة التابعة للشرطة القضائية بالرباط.

و قالت مصادرنا إن سبب الاستدعاء جاء للاستماع لماريو كشاهد بخصوص مكالمتين هاتفيتين تلقاهما في برنامجه الذي يبثه بتقنية البث المباشر على صفحته بالفايسبوك.

و تعود المكالمة الأولى إلى شهر ماي الماضي، عندما اتصل شخص بماريو و كشف أنه حارس أمن خاص ويمارس الجنس على الجثث داخل مستودع الأموات في حين تخص المكالمة الثانية اعتراف شخص مجهول بارتكابه جريمة قتل على المباشر.

سنوافيكم بتفاصيل الخبر لاحقا..

 

‫شوف تيفي

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