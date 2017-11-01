عــاجل:هاعلاش يخضع ماريو للاستنطاق من قبل شرطة الأخلاق ..والقضية فيها ممارسة الجنس على الجثث داخل مستودع الأموات والاعتراف بجريمة قتل ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر مطلعة أن حسن بن يحيا المعروف ''بماريو'' لا يزال منذ التاسعة صباحا يخضع للاستماع من قبل شرطة الأخلاق العامة التابعة للشرطة القضائية بالرباط.

شـــوف تيفي:

علمت "شوف تيفي" من مصادر مطلعة أن حسن بن يحيا المعروف "بماريو" لا يزال منذ التاسعة صباحا يخضع للاستماع من قبل شرطة الأخلاق العامة التابعة للشرطة القضائية بالرباط.

و قالت مصادرنا إن سبب الاستدعاء جاء للاستماع لماريو كشاهد بخصوص مكالمتين هاتفيتين تلقاهما في برنامجه الذي يبثه بتقنية البث المباشر على صفحته بالفايسبوك.

و تعود المكالمة الأولى إلى شهر ماي الماضي، عندما اتصل شخص بماريو و كشف أنه حارس أمن خاص ويمارس الجنس على الجثث داخل مستودع الأموات في حين تخص المكالمة الثانية اعتراف شخص مجهول بارتكابه جريمة قتل على المباشر.

سنوافيكم بتفاصيل الخبر لاحقا..