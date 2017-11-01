المغرب التطواني يحقق رقما قياسيا في البطولة ﻿

حقق فريق المغرب التطواني لكرة القدم رقماََ قياسياََ على مستوى الهزائم في البطولة الوطنية الإحترافية منذ بداية الموسم الكروي الجاري.

شوف سبور

حقق فريق المغرب التطواني لكرة القدم رقماََ قياسياََ على مستوى الهزائم في البطولة الوطنية الإحترافية منذ بداية الموسم الكروي الجاري.

وجاء ذلك بعدما تلقت الحمامة البيضاء الهزيمة السادسة على التوالي أمام شباب الريف الحسيمي عشية يومه الجمعة بهدفين دون رد برسم الجولة الثامنة من البطولة الوطنية الإحترافية.

ونتيجة هذا المستوى الهزيل ، طالبت مجموعة من الجماهير المساندة للنادي التطواني من المكتب المسير إقالة المدرب الجزائري عبد الحق بنشيخة والتعاقد مع مدرب آخر يقوى على إخراج الفريق من أزمة النتائج السلبية .

وفيما يلي تذكير بالنتائج الذي سجلها المغرب التطواني منذ بداية البطولة الوطنية الإحترافية لهذا الموسم .

الدورة الأولى

المغرب التطواني # أولمبيك آسفي: 2-2

الدورة الثانية:

ش.خنيفرة # المغرب التطواني: 2-0

الدورة الثالثة:

المغرب التطواني # الفتح الرباطي: 0-2

الدورة الرابعة:

سريع واد زم # المغرب التطواني: 2-0

الدورة الخامسة:

المغرب التطواني # الوداد الرياضي: تأجيل اللقاء إلى غاية الأربعاء 29 نونبر 2017

الدورة السادسة:

د.ح.الجديدي # المغرب التطواني: 3-0

الدورة السابعة:

الجيش الملكي # المغرب التطواني: 2-0

الدورة الثامنة:

المغرب التطواني # ش.ر.الحسيمي: 0-2