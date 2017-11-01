 من قلب البرلمان ..القيمة المضافة للفلاحة بلغت 111 مليار درهم ووفرت 36 في المائة من فرص الشغل ﻿
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من قلب البرلمان ..القيمة المضافة للفلاحة بلغت 111 مليار درهم ووفرت 36 في المائة من فرص الشغل | بوليتيك

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من قلب البرلمان ..القيمة المضافة للفلاحة بلغت 111 مليار درهم ووفرت 36 في المائة من فرص الشغل

بتاريــخ : 17 نونبر 2017 / 18:39 من قلب البرلمان ..القيمة المضافة للفلاحة بلغت 111 مليار درهم ووفرت 36 في المائة من فرص الشغل | بوليتيك
من قلب البرلمان ..القيمة المضافة للفلاحة بلغت 111 مليار درهم ووفرت 36 في المائة من فرص الشغل
أفاد فريق التجمع الدستوري خلال كلمته بالجلسة العامة للتصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2018، بأن قطاع الفلاحة والصيد حقق نتائج ومؤشرات ''جد إيجابية ولايسع البرلمانيين سوى تثمين المجهودات التي

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أفاد فريق التجمع الدستوري خلال كلمته بالجلسة العامة للتصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2018، بأن قطاع الفلاحة والصيد حقق نتائج ومؤشرات ''جد إيجابية ولايسع البرلمانيين سوى تثمين المجهودات التي يقوم بها المشرفون على القطاع الحيوي''.

وكشف البرلماني ''خالد شناق'' باسم فريق التجمع الدستوري المحسوب على الأغلبية الحكومية، بأن سنة 2017 بصمت على موسم فلاحي ناجح، إذ تم تسجيل أزيد من 96 مليون قطار من الحبوب، بالموازاة وتحقيق إرتفاع في إنتاج أهم الزراعات بنسبة 5 في المائة بالنسبة للبواكر و 15 في المائة للحوامض و 1.5 في المائة بالنسبة للزراعات السكرية ما يعادل 42 في المائة من إحتياجات السوق.

ووفق كلمة البرلماني، فقد تمكن القطاع الفلاحي من رفع نسبة الصادرات ب 11 في المائة من المنتجات الغذائية الفلاحية، إذ تحسنت مؤخرا مجموعة من المؤشرات، حيث بلغت القيمة المضافة للقطاع الفلاحي حلال السنة الحالية 111 مليار درهم، كما بلغت الصادرات الفلاحية 12.5 في المائة من مجموع الصادرات الوطنية مما ساهم في توفير ما مجموعه 36 في المائة من فرص الشغل.

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