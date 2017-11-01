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بعد فبركة صورة الوشاح..برقية من ملك السعودية إلى الملك محمد السادس

بتاريــخ : 17 نونبر 2017 / 18:33 بعد فبركة صورة الوشاح..برقية من ملك السعودية إلى الملك محمد السادس | بوليتيك
بعد فبركة صورة الوشاح..برقية من ملك السعودية إلى الملك محمد السادس
بمناسبة عيد الاستقلال المجيد، توصل الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، عاهل المملكة العربية السعودية.

"شوف تيفي"+"و م ع"

 بمناسبة عيد الاستقلال المجيد، توصل الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، عاهل المملكة العربية السعودية.

وعبر خادم الحرمين الشريفين للملك، باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمه الخاص، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة وللحكومة والشعب المغربيين باطراد التقدم والازدهار.

كما أشاد الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في هذه البرقية، بتميز العلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، معبرا عن سعيه "لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة".

و معلوم أن مجهولون حاولوا الشويش على العلاقات المغربية السعودية من خلال فبركة صورة للملك محمد السادس و هو يحمل وشاحا أبيضا

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي عيد الاستقلال الملك محمد السادس خادم الحرمين الشرفين المملكة العربية السعودية

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