 المحكمة الإبتدائية بفاس تقضي ببراءة صحفي بموقع ''كود'' بالغرفة الجنحية الاستئنافية ﻿
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المحكمة الإبتدائية بفاس تقضي ببراءة صحفي بموقع ''كود'' بالغرفة الجنحية الاستئنافية

بتاريــخ : 17 نونبر 2017 / 18:20 المحكمة الإبتدائية بفاس تقضي ببراءة صحفي بموقع كود بالغرفة الجنحية الاستئنافية | صحافة
المحكمة الإبتدائية بفاس تقضي ببراءة صحفي بموقع ''كود'' بالغرفة الجنحية الاستئنافية
أيدت الغرفة الجنحية الاستئنافية بالمحكمة الابتدائية بفاس، أمس الخميس 16 نونبر 2017، الحكم الإبتدائي الذي قضى ببراءة الصحفي عمر المزين، بعد متابعته من قبل النيابة العامة من أجل نشر أنباء زائفة أثارت

"شوف تيفي"

أيدت الغرفة الجنحية الاستئنافية بالمحكمة الابتدائية بفاس، أمس الخميس 16 نونبر 2017، الحكم الإبتدائي الذي قضى ببراءة الصحفي عمر المزين، بعد متابعته من قبل النيابة العامة من أجل نشر أنباء زائفة أثارت الفزع بين الناس، وذلك طبقا للفصلين 263 من القانون الجنائي و42 من قانون الصحافة.

و قررت هيأة الحكم بعد حجز الملف للتأمل، عدم مؤاخذة الزميل عمر لأجل التهم التي نسبت إليه في ذات الملف ، وحكمت ببراءته منها. كما قرّرت رد الدفوع الشكلية المثارة وعدم قبول متابعة صحفي "كود" من أجل جنحة "نشر أنباء زائفة أثارت الفزع بين الناس"، مع تحميل الخزينة العامة الصائر.

وجدير بالذكر أن متابعة الصحفي عمر جاءت على خلفية الشكاية تتهم فيها المزين بما أسماه "نشر أخبار زائفة من شأنها إثارة الفزع في نفوس المواطنين" .

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شوف تيفي عمر مزين المحكمة الابتدائية الغرفة الاستئنافية

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