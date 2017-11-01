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غتاصب نادلة بمقهى أمام الأب ديالها بالجديدة وهاشنو وقع ليه

بتاريــخ : 17 نونبر 2017 / 18:00 غتاصب نادلة بمقهى أمام الأب ديالها بالجديدة وهاشنو وقع ليه | حوادث و حقوق
غتاصب نادلة بمقهى أمام الأب ديالها بالجديدة وهاشنو وقع ليه
قضت محكمة الاستئناف بالجديدة، مؤخرا بسجن شاب 6 سنوات، عقب متابعته بتهم محاولة الاختطاف والاغتصاب تحت التهديد بالسلاح الأبيض والسكر العلني.

''شوف تيفي''

قضت محكمة الاستئناف بالجديدة، مؤخرا بسجن شاب 6 سنوات، عقب متابعته بتهم محاولة الاختطاف والاغتصاب تحت التهديد بالسلاح الأبيض والسكر العلني.

وحسب مصادر محلية فإن الفتاة التي تعمل كنادلة بإحدى المقاهي، تفاجأت بالمعني بالأمر وهو يعترض سبيلها محاولا اختطافها تحت التهديد بالسلاح الأبيض لتسارع إلى الفرار نحو منزل أسرتها، موضحة بأن مرتكب هذه الجريمة، طارد الفتاة واقتحم المنزل واعتدى عليها بعد أن أخرج والدها بالقوة.

وأشارت ذات المصادر بأن المعني بالأمر، قال خلال اعترافته أثناء التحقيق معه، بأنه أعجب بالفتاة التي تقطن بجواره، وأراد الدخول معها في علاقة جنسية وبسبب رفضها وشتمها له، قرر الانتقام واغتصابها.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الجديدة التحقيق الجريمة الاختطاف

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