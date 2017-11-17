عاجل.. بالفيديو والصور.. هاذ شي خطير اللي واقع في لوطوروت بين كازا والرباط ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدرها بأن الطريق السيارة الرابطة بين الدار البيضاء والرباط، شهدت قبل قليل من يومه الجمعة، واقعة خطيرة، تتمثل في اندلاع النيران بسلعة، كانت محملة بشاحنة كبيرة ''رموك''.

"شوف تيفي":

علمت "شوف تيفي" من مصدرها بأن الطريق السيارة الرابطة بين الدار البيضاء والرباط، شهدت قبل قليل من يومه الجمعة، واقعة خطيرة، تتمثل في اندلاع النيران بسلعة، كانت محملة بشاحنة كبيرة "رموك".

وأوضح المصدر ذاته بأن سائق الشاحنة، تفاجأ بمستخدمي الطريق يطالبونه بالتوقف، ليتبين له بأن السلعة التي ينقلها ، أحاطت بها النيران ليسارع إلى التخلص منها وسط الطريق.

وأكد ذات المصدر إلى أن مصالح الدرك الملكي، وفور توصلها بإخبارية في الموضوع حلت بعين المكان، مرفوقة بشاحنة تابعة للوقاية المدنية، تمكنت من إخماد ألسنة النيران.