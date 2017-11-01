رسميا...الملياردير ''أمهال'' يستقيل من رئاسة غرفة الصناعة والتجارة والخدمات بالدار البيضاء ﻿

قدم الملياردير ''مصطفى أمهال'' رئيس غرفة الصناعة والتجارة والخدمات بشكل رسمي اليوم الجمعة 17 نونبر 2017، إستقالته من الغرفة لأسباب جد شخصية، متعهدا بالإستمرار في الغرفة كعضو منتخب.

شوف تيفي

قدم الملياردير ''مصطفى أمهال'' رئيس غرفة الصناعة والتجارة والخدمات بشكل رسمي اليوم الجمعة 17 نونبر 2017، إستقالته من الغرفة لأسباب جد شخصية، متعهدا بالإستمرار في الغرفة كعضو منتخب.

وأشاد ''أمهال'' خلال كلمته بالأداء الجيد للغرفة والذي تظافرت فيه جهود الأعضاء المنتخبين والموظفين خلال السنتين اللتين ترأس فيهما المؤسسة خلال اجتماع للغرفة صبيحة اليوم.

من جهة ثانية كشف مصدر مطلع، فإن أمهال الذي ترأس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة الدار البيضاء-سطات عن حزب الأصالة والمعاصرة خلال السنتين المضيتين أقدم على الإستقالة من الغرفة بسبب المشاكل التي يعاني منها في حزب الجرار، وكذا التصريحات الأخيرة لوزير الصناعة والإقتصاد الرقمي ''حفيظ العلمي'' في البرلمان، ضد الغرف التجارية الصناعية والخدماتية ''بكونها لا تشرف المغاربة''.