 رونار يكشف لأول مرة الحديث الذي دار بينه و بين يونس بلهندة وحكيم زياش خلال مواجهة الكوت ديفوار ﻿
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رونار يكشف لأول مرة الحديث الذي دار بينه و بين يونس بلهندة وحكيم زياش خلال مواجهة الكوت ديفوار

بتاريــخ : 17 نونبر 2017 / 17:47 رونار يكشف لأول مرة الحديث الذي دار بينه و بين يونس بلهندة وحكيم زياش خلال مواجهة الكوت ديفوار | سبور
رونار يكشف لأول مرة الحديث الذي دار بينه و بين يونس بلهندة وحكيم زياش خلال مواجهة الكوت ديفوار
كشف هيرفي رونار، مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم، عن تفاصيل حديثه مع كل من اللاعب يونس بلهندة وحكيم زياش خلال مباراة الكوت الديفوار برسم الجولة 6 من التصفيات الإفريقية التي أهلت المغرب لمونديال

'' شوف سبور ''

كشف هيرفي رونار، مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم، عن تفاصيل حديثه مع كل من اللاعب يونس بلهندة وحكيم زياش خلال مباراة الكوت الديفوار برسم الجولة 6 من التصفيات الإفريقية التي أهلت المغرب لمونديال روسيا 2018.

وأكد رونار على برنامج L'CLUB، أنه تحدث مع كل من اللاعبين، قائلا '' ناديت على يونس وقلت له، هل بإمكانك أن تلعب شيئا ما في المنطقة الخلفية، وراء المهاجمين، فقال إنه لا مشكل لديه''.

وبالنسبة للاعب حكيم زياش قاله له '' من أجل توازن الفريق ، يمكنك أن تلعب على أحد الجناحين، بالمقابل فأنت حر عندما تكون الكرة بين رجليك .. ولقد رأيتم كيف سارت الأمور أمام منتخب مالي وبعدها أمام الغابون''.

تجدر الإشارة إلى أن الأسود حققوا فوزا مهما بأبيدجان على منتخب الفيلة في مباراة قوية أنتهت بهدفين دون رد عن طريق كل من اللاعب مهدي بنعطية ونبيل درار.

‫شوف تيفي

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شوف سبور المغرب هيرفي رونار المنتخب المغربي يونس بلهندة نبيل درار

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