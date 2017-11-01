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العثور على جثة مليونير ووزير إعلام في فندق....

بتاريــخ : 17 نونبر 2017 / 17:20 العثور على جثة مليونير ووزير إعلام في فندق.... | دولي
العثور على جثة مليونير ووزير إعلام في فندق....
تم العثور على المليونير ووزير الإعلام الروسي الأسبق ميخائيل ليسين المقرب من الرئيس فلاديمير بوتين، ميتاً في فندق بالعاصمة الأمركية واشنطن، وفق ما أفادت مساء الجمعة قناة ''إيه بي سي نيوز'' نقلاً عن

"شــــوف تيفي"

تم العثور على المليونير ووزير الإعلام الروسي الأسبق ميخائيل ليسين المقرب من الرئيس فلاديمير بوتين، ميتاً في فندق بالعاصمة الأمركية واشنطن، وفق ما أفادت مساء الجمعة قناة "إيه بي سي نيوز" نقلاً عن مسؤوليْن أميركي وروسي، ليسين، الذي كانت المعارضة الروسية تتهمه بقمع وسائل الإعلام في روسيا،

حيث عثر عليه ميتاً في فندق "ذي ديبون سيركل" ، كما تأتي وفاته وسط توتر في العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة. وأبلغت السلطات الأميركية السفارة الروسية بوفاته وتسعى سلطات البلدين إلى تحديد ملابسات موته، حسب ما أورده موقع "هاف بوست عربي".

وشارك "ليسين" في تأسيس مجموعة الإعلام "روسيا توداي" الناطقة بالإنكليزية والمدعومة من الحكومة الروسية، وتقول المجموعة إنها ترغب في تقديم رؤية بديلة للأحداث العالمية الكبرى مع "وجهة نظر روسية".

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي جثة مليونير وزير اعلام روسي

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