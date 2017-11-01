في خطوة مفاجئة...تويتر يسحب العلامة الزرقاء ﻿

في خطوة مفاجئة، أعلن موقع ''تويتر'' للتواصل الإجتماعي أنه سيعدل سياسته المتعلقة بتوثيق الحسابات، وذلك بسبب عدم احترامهم لشروط الإستخدام.

شوف تيفي

في خطوة مفاجئة، أعلن موقع "تويتر" للتواصل الإجتماعي أنه سيعدل سياسته المتعلقة بتوثيق الحسابات، وذلك بسبب عدم احترامهم لشروط الإستخدام.

ويأتي الإعلان بعد جدل أثير عقب توثيق موقع التواصل الاجتماعي حساب جماعة من النازيين الجدد مؤيدة لنظرية تفوق البيض.

وبهذا الصدد نشر "تويتر" على موقعه أن العلامة الزرقاء تسمح للمستخدمين بالتأكد من الطابع الأصلي لحساب ذي منفعة عامة، حيث تُمنح لمسؤولين سياسيين أو فنانين أو رياضيين أو صحافيين، إلا أن " تويتر" قال على أن المسار الذي اعتمدته لتوثيق الحسابات لم يكن يأخذ في الإعتبار وجود رسائل مثل خطابات الكراهية أو الدعوات للعنف أو أي شكل آخر لا يحترم شروط الإستخدام الخاصة بالشبكة.

وقالت الشبكة في تغريدة "نعمل على برنامج جديد للتثبت والتوثيق، في انتظار توقفنا عن قبول أي طلبات إضافية للتوثيق".