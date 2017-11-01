 خطير..عسكري دارعمل بطولي وعتق خطيبتو من مجرمين بخنفيرة..وهو دابا بين الحياة والموت بعدما ضربوه بشاقور ﻿
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خطير..عسكري دارعمل بطولي وعتق خطيبتو من مجرمين بخنفيرة..وهو دابا بين الحياة والموت بعدما ضربوه بشاقور

بتاريــخ : 17 نونبر 2017 / 16:55 خطير..عسكري دارعمل بطولي وعتق خطيبتو من مجرمين بخنفيرة..وهو دابا بين الحياة والموت بعدما ضربوه بشاقور | حوادث و حقوق
خطير..عسكري دارعمل بطولي وعتق خطيبتو من مجرمين بخنفيرة..وهو دابا بين الحياة والموت بعدما ضربوه بشاقور
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن حي الظهرة بمدينة خنيفرة، اهتز ليلة أمس الخميس، على وقع جريمة بشعة، أبطالها شخصان معروفان بنشاطهما الإجرامي، أقدما على شرملة عسكري بالقوات الملكية العسكرية، بواسطة

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن حي الظهرة بمدينة خنيفرة، اهتز ليلة أمس الخميس، على وقع جريمة بشعة، أبطالها شخصان معروفان بنشاطهما الإجرامي، أقدما على شرملة عسكري بالقوات الملكية العسكرية، بواسطة سلاح أبيض عبارة عن شاقور.

وأوضح المصدر ذاته بأن ضحية هذا العمل الإجرامي والذي يحمل بمدينة خريبكة، حل قبل يومين بمدينة خنيفرة من أجل خطبة فتاة، مشيرا إلى أن الضحية وخلال قيامه بجولة رفقة خطيبته بحي الظهرة، تفاجأ بشخصين يعترضان سبيلهما، ليدخل معهما في مشادات كلامية خلال حمايته لخطيبته قبل أن يقوم أحد المتورطين في الجريمة بتوجيه ضربة خطيرة له على مستوى الرأس بواسطة "شاقور".

وأكد ذات المصدر بأن الضحية تم نقله إلى مستشفى مولاي إسماعيل العسكري بمكناس ما بين الحياة والموت نظرا لخطورة إصابته، بينما ما تزال الأبحاث جارية لإيقاف المتورطين بعد أن تم التعرف على هويتهما.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي عسكري خنيفرة الجريمة مستشفى مولاي إسماعيل الخطيبة

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