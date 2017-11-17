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بالصور.. هذا هو الشاب الذي تحول لكلب

بتاريــخ : 17 نونبر 2017 / 16:44 بالصور.. هذا هو الشاب الذي تحول لكلب | منوعات
بالصور.. هذا هو الشاب الذي تحول لكلب
في خطوة غريبة، أقدم البرازيلي جيمس كارلطون خلال السنوات المنصرمة على تحويل وجهه إلى كلب بعد خضوعه لمجموعة من عمليات التجميل.

شوف تيفي

 في خطوة غريبة، أقدم البرازيلي جيمس كارلطون خلال السنوات المنصرمة على تحويل وجهه إلى كلب بعد خضوعه لمجموعة من عمليات التجميل.

الشاب البرازيلي قام بتحويل فمه البشري إلى فم حيوان، بعد الإستعانة بفك كلب حقيقي بأنيابه، وكذلك وضع حاجبين وأذنين من فروة حيوان، لكي يشبه في مجمله كلب حقيقي.

هذا الأمر، أثار انتقادات واسعة وموجة من الجدل، عقب اتهام جمعيات الرفق بالحيوان جيمس كارلطون بقتل الكلب لإستعمال وجهه، غير أن الأخير أكد أن الكلب الذي استخدم وجهه تم قتله في مأوى للكلاب الضالة الذين يتم قتلهم بعد فترة من الإنتظار نتيجة لعدم مطالبة أحد بهم.

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الشاب كلب منوعات شوف تيفي عمليات التجميل

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