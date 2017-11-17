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بالصورة.. رونار يدعم الدفاع الجديدي أمام الرجاء في نهائي كأس العرش

بتاريــخ : 17 نونبر 2017 / 16:40 بالصورة.. رونار يدعم الدفاع الجديدي أمام الرجاء في نهائي كأس العرش | سبور
بالصورة.. رونار يدعم الدفاع الجديدي أمام الرجاء في نهائي كأس العرش
قدم هيرفي رونار مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم، دعما معنويا قويا، للاعبي فريق الدفاع الحسني الجديدي بعد زيارة مقر إقامة النادي بالرباط خلال استعداداتهم لمباراة نهائي كأس العرش.

" شوف سبور "

قدم هيرفي رونار مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم، دعما معنويا قويا، للاعبي فريق الدفاع الحسني الجديدي بعد زيارة مقر إقامة النادي بالرباط خلال استعداداتهم لمباراة نهائي كأس العرش.

ويواجه فريق الدفاع الجديدي خصمه العنيد الرجاء البيضاوي يوم غد السبت بداية من الساعة الرابعة عصرا، على أرضية ملعب مولاي عبد الله لتبقى زيارة رونار بادرة رياضية محفزة للاعبي الدفاع الجديدي، كما أنه من المنتظر أن يكون حاضرا في مباراة النهائي.

ونشر الموقع الرسمي للنادي الدكالي صورة الطاقم التقني رفقة رونار مشيرا إلى أن الناخب الوطني يقيم بنفس الفندق الذي يعسكر به الفريق الدكالي.

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شوف سبور المغرب الدفاع الحسني الجديدي

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