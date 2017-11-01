وأخيرا ..اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد تخرج إلى حيز الوجود .. وهذه اختصاصاتها ﻿

خرجت مؤسسة أخرى تنضاف إلى مؤسسات سابقة على جبهة مكافحة الفساد إلى حيز الوجود ، فبعد صدور مرسومها في العدد الأخير من الجريدة الرسمية تحت رقم 6619، تكون اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد عرفت تفعيلا على

''شــوف تيفي''

خرجت مؤسسة أخرى تنضاف إلى مؤسسات سابقة على جبهة مكافحة الفساد إلى حيز الوجود ، فبعد صدور مرسومها في العدد الأخير من الجريدة الرسمية تحت رقم 6619، تكون اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد عرفت تفعيلا على أرض الواقع.

وفي هذا الصدد جاء في نص المرسوم بحسب وكالة المغرب العربي للأنباء أنه بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 90 و 92 منه، وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 21 شتنبر 2017، تحدث لدى رئيس الحكومة لجنة تسمى اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد مع مراعات الاختصاصات المسندة إلى القطاعات والهيئات الأخرى بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ،حسب ما أوردته صحيفة ''الأحداث المغربية''

ويعهد إلى اللجنة ، حسب المادة الثانية من المرسوم على الخصوص تتبع تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد من خلال تقديم كل مقترح بشأن مجالات مكافحة الفساد ذات الأولوية، وكذا تقديم كل مقترح بشأن المشاريع والإجراءات الكفيلة بتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، ونشر قيم التخليق والشفافية في المرافق العمومية

هذا وتتألف اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، التي يترأسها رئيس الحكومة من السلطات الحكومية المكلفة بقطاعات كل من حقوق الانسان والداخلية والعدل والاقتصاد والمالية بالإضافة إلى الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزارة اعداد التراب الوطني والتعمير، وكذا التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي.