مؤثر.. شوفو أشنو دار زياش للاعب المغربي عبد الحق النوري تزامنا مع تأهل المنتخب لمونديال روسيا2018 ﻿

نشر حكيم زياش لاعب المنتخب المغربي لكرة القدم، والممارس رفقة فريق أجاكس أمستردام، أغنية '' stay strong sppie '' مصحوبة بصورة اللاعب المغربي عبد الحق الذي تعرض لأزمة قلبية بداية الموسم الحالي .

'' شوف سبور '' : رشيد محمودي

نشر حكيم زياش لاعب المنتخب المغربي لكرة القدم، والممارس رفقة فريق أجاكس أمستردام، أغنية '' stay strong sppie '' مصحوبة بصورة اللاعب المغربي عبد الحق الذي تعرض لأزمة قلبية بداية الموسم الحالي .

ولقي منشور زياش عبر صفحته الرسمية '' انستغرام'' تفاعلا كبيرا من الجماهير المغربية ومحبيه، بعدما طالب النوري بطريقة غير مباشرة بأن يبقى صامدا وقويا بالتفاتة معنوية رائعة تزامنا مع تأهل الأسود إلى مونديال روسيا 2018.

ويعيش النوري البالغ من العمر 20 سنة، أزمة صحية بعد أن سقط مغشيا عليه خلال المباراة الودية التي جمعت فريقه بفيردر بريمن الألماني لتبين الفحوص الطبية فيما بعد أنه تعرض لأزمة قلبية.