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هذا هو مصير الخطاف اللي كان غادي يقتل بوليسي بالقنيطرة

بتاريــخ : 17 نونبر 2017 / 15:58 هذا هو مصير الخطاف اللي كان غادي يقتل بوليسي بالقنيطرة | حوادث و حقوق
هذا هو مصير الخطاف اللي كان غادي يقتل بوليسي بالقنيطرة
في جديد واقعة دهس شرطي بمدينة القنيطرة والتي كانت ''شوف تيفي'' سباقة في الكشف عن تفاصيلها الأولى، أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالقنيطرة، على وكيل الملك، خلال الأسبوع الجاري ممتهنا للنقل

"شوف تيفي":

في جديد واقعة دهس شرطي بمدينة القنيطرة والتي كانت "شوف تيفي" سباقة في الكشف عن تفاصيلها الأولى، أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالقنيطرة، على وكيل الملك، خلال الأسبوع الجاري ممتهنا للنقل السري بتهم تتعلق بالإيذاء العمدي في حق شرطي أثناء مزاولته مهامه الناتج عنه جروح مع جنحة الفرار بناقلة ذات محرك ونقل الركاب بدون رخصة، بعدما دهس شرطيا بفرقة دراجات المرور بشارع المسيرة بحي الساكنية أثناء محاولة إيقافه للتأكد من وثائق عربته.


وحسب "الصباح" فقد أوضح مصدرها أن الموقوف (م.ع) من مواليد 1990 كان يقود سيارة من نوع "مرسيدس 240" وأثار انتباه الشرطي، لكن الأخير تعرض للإيذاء بطريقة متعمدة وأصابه بجروح خطيرة في الرأس والجبين والخد الأيسر، ورضوض بأنحاء أخرى من جسده، نقل إثرها إلى المركز الجهوي الإدريسي لتلقي الفحوصات، فيما لاذ الموقوف بالفرار، وانتقلت عناصر من الدائرة الأمنية الأولى إلى شارع المسيرة، وعاينت رجل الأمن وهو ينزف دما، كما حضر مسؤولون أمنيون إلى مسرح الحادث ورافقوا الضحية إلى قسم مصلحة المستعجلات.

وأكد المصدر نفسه بأن المعني بالأمر سلم نفسه إلى المصلحة الولائية للشرطة القضائية، بعدما علم بإصابة رجل الأمن، لتأمر بعدها النيابة العامة بوضعه رهن الحراسة النظرية، والانتقال إلى المؤسسة الصحية للاستماع إلى أقوال الضحية، والشهود.
وأشارت "الصباح" إلى أن الموقوف من ذوي السوابق في تهم السكر العلني البين والسب والتهديد والهجوم على مسكن الغير في 2011، وحضر شاهدان صرحا أمام محققي الشرطة القضائية بمشاهدتهم لـ "الخطاف" يدهس رجل الأمن بحي الساكنية، ويلوذ بالفرار نحو منطقة المخاليف عين السبع، موضحة بأن المعتدي، أقر بالاتهامات المنسوبة إليه في الإيذاء العمدي لرجل الأمن نتج عنه جروح والنقل السري للركاب بدون رخصة، مضيفا أنه اعتاد على ممارسة هذا النشاط للحصول على لقمة العيش منذ سنوات، واستنطق وكيل الملك ظهر الموقوف وأمر بإيداعه الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي "العواد" في انتظار عرضه على قضاة الجنحي التلبسي منتصف الأسبوع الجاري، بينما ما مازال الشرطي يتلقى العلاجات.

 

 

‫شوف تيفي

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