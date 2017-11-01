 فضيحة. شاب متهم بممارسة الجنس على ''فرس'' قزم والشرطة تحقق معه بتهمة انتهاك قانون حماية الحيوانات (تفاصيل صادمة) ﻿
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فضيحة. شاب متهم بممارسة الجنس على ''فرس'' قزم والشرطة تحقق معه بتهمة انتهاك قانون حماية الحيوانات (تفاصيل صادمة)

بتاريــخ : 17 نونبر 2017 / 15:54 فضيحة. شاب متهم بممارسة الجنس على فرس قزم والشرطة تحقق معه بتهمة انتهاك قانون حماية الحيوانات (تفاصيل صادمة) | دولي
فضيحة. شاب متهم بممارسة الجنس على ''فرس'' قزم والشرطة تحقق معه بتهمة انتهاك قانون حماية الحيوانات (تفاصيل صادمة)
منذ أسابيع وبعض الصحف الألمانية تروج لخبر مفاده أن هناك شاب سوري ارتكب جريمة بشعة في العاصمة برلين ، حيث تناقلت العديد من وسائل الإعلام صور التقطت له رفقة فرس قزم بإحدى الحدائق المعروفة .

''شـــوف تيفي''

منذ أسابيع وبعض الصحف الألمانية تروج لخبر مفاده أن هناك شاب سوري ارتكب جريمة بشعة في العاصمة برلين ، حيث تناقلت العديد من وسائل الإعلام صور التقطت له رفقة فرس قزم بإحدى الحدائق المعروفة .

وفي هذا الصدد تداولت المواقع الصحفية الألمانية خبراً منذ قرابة أسبوع عن اعتداء شاب (23 عاماً) جنسياً على فرس قزم بحديقة ''غورليتزر بارك'' في برلين، في الثالث من شهر نونبر الحالي، وقيام المسؤولين عن الحديقة بطرده، وإصدار حظر على الدخول بحقه، وتحقيق الشرطة ضده بتهمة انتهاك قانون حماية الحيوانات، وإزعاج العامة عبر الممارسات الجنسية، حسب ما أوردع موقع ''هاف بوست عربي''

وقيل في التقارير إن الشاب المتهم بالاعتداء من مواليد سوريا، دون أن يُذكر أنه قد قدم لألمانيا منذ وقت طويل، أم أنه لاجئ وصل لألمانيا في السنوات الأخيرة، وقال موقع ''تاغزشاو'' إن الشرطة أيضاً لا تعلم ذلك، لكن على الرغم من ذلك، استخدمه اليمين المتطرف للتحريض على اللاجئين.

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شوف تيفي الجنس فرس قزم برلين سوريا شاب

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