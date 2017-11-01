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عاجل.. هذا هو جديد حادثة باب سبتة المروعة واللي مات فيها قاصر بغا يحرك

بتاريــخ : 17 نونبر 2017 / 15:34 عاجل.. هذا هو جديد حادثة باب سبتة المروعة واللي مات فيها قاصر بغا يحرك | حوادث و حقوق
عاجل.. هذا هو جديد حادثة باب سبتة المروعة واللي مات فيها قاصر بغا يحرك
في جديد حادثة باب سبتة والتي راح ضحيتها قاصر يومه الجمعة، بعد أن دهسته حافلة لنقل المسافرين، علمت ''شوف تيفي'' من مصدرها إلى أن المعطيات الأولية تشير إلى أن الهالك ينحدر من مدينة طنجة.

"شوف تيفي":

في جديد حادثة باب سبتة والتي راح ضحيتها قاصر يومه الجمعة، بعد أن دهسته حافلة لنقل المسافرين، علمت "شوف تيفي" من مصدرها إلى أن المعطيات الأولية تشير إلى أن الهالك ينحدر من مدينة طنجة.

وأكد المصدر ذاته بأن سائق الحافلة، تم إيقافه من طرف الشرطة القضائية التي نقلته إلى دائرة الفنيدق، مشيرا إلى أن الشرطة تنتظر تعليمات النيابة العامة بخصوص إطلاق سراح السائق أو وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية.

وأوضح ذات المصدر إلى أن الهالك مجهول للهوية، يعيش حياة التشرد، حل بمدينة سبتة قبل مدة من أجل تحقيق حلم الهجرة إلى مدينة سبتة المحتلة.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الينابة العامة مدينة طنجة باب سبتة

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