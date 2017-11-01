العثماني.. حضور ''البوليساريو'' للقمة الإفريقية ـ الأوروبية تشجيع على الانفصال ﻿

قال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، إن حضور جبهة البوليساريو للقمة الإفريقية - الأوروبية، المقرر عقدها بنهاية نونبر الحالي بالعاصمة ''الايفوارية'' أبيدجان يشكل تشجيعا على الانفصال.

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قال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، إن حضور جبهة البوليساريو للقمة الإفريقية - الأوروبية، المقرر عقدها بنهاية نونبر الحالي بالعاصمة ''الايفوارية'' أبيدجان يشكل تشجيعا على الانفصال.

وأوضح العثماني، خلال لقاء مشترك عقده مع نظيره الفرنسي إدوارد فيلب عقب اختتام أشغال ''الاجتماع الـ13 الفرنسي – المغربي'' رفيع المستوى، بأن ''القمة مهمة لنا جميعا. لكن حضور هذا الكيان القمة يمثل تشجيعا أوروبيا على الانفصال، ويتعين على المنتظم الدولي محاربته لمنع تفكك الدول الوطنية''.

ووفق ''الشرق الاوسط'' فالمغرب يقوم بجهود حثيثة لمنع حضور جبهة البوليساريو القمة المرتقبة، حيث كشف العثماني أن المغرب وفرنسا وقعا يوم أمس الخميس 17 اتفاقية في المجالات الرقمية والبحرية والموانئ والمتاحف والرياضة والشباب وتدريس اللغة العربية في مؤسسات البعثة الفرنسية، والسياحة والإدارة، بالإضافة إلى التعاون بين الجهات وقطاع التعليم والتشغيل والطاقات المتجددة، إذ أكد البلدان عزمهما على إضفاء زخم جديد على علاقاتهما الاستثنائية.