 العثماني.. حضور ''البوليساريو'' للقمة الإفريقية ـ الأوروبية تشجيع على الانفصال ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل.. هذا هو جديد حادثة باب سبتة المروعة واللي مات فيها قاصر بغا يحرك | حوادث و حقوق

عاجل.. هذا هو جديد حادثة باب سبتة المروعة واللي مات فيها قاصر بغا يحرك

العثماني.. حضور البوليساريو للقمة الإفريقية ـ الأوروبية تشجيع على الانفصال | بوليتيك

العثماني.. حضور ''البوليساريو'' للقمة الإفريقية ـ الأوروبية تشجيع على الانفصال

شاهد بالفيديو هدف رائع لشباب الريف الحسيمي في مرمى المغرب التطواني 0-1 | بووز

شاهد بالفيديو هدف رائع لشباب الريف الحسيمي في مرمى المغرب التطواني 0-1

بــالفيديو : ساكنة حي البرنوصي بالبيضاء تحتج على تثبيت الـريزو بالقرب من مؤسسة تعليمية | حوادث و حقوق

بــالفيديو : ساكنة حي البرنوصي بالبيضاء تحتج على تثبيت الـ''ريزو'' بالقرب من مؤسسة تعليمية

فيديو مصارعه سيدات مصرية..كاتش مصري | بووز

فيديو مصارعه سيدات مصرية..كاتش مصري

لجنة المالية توافق على الميزانيات القطاعية والصناديق الخصوصية بأغلبية البرلمانيين | بوليتيك

لجنة المالية توافق على الميزانيات القطاعية والصناديق الخصوصية بأغلبية البرلمانيين

قلق بالبوليساريو والجزائر حول مصير روبرت موغابي والقمة الافريقية-الأوربية بأبيدجان | بوليتيك

قلق بالبوليساريو والجزائر حول مصير ''روبرت موغابي'' والقمة الافريقية-الأوربية بأبيدجان

عاجل وبالصورة..نهاية مروعة لحياة قاصر كان باغي يحرك من باب سبتة | حوادث و حقوق

عاجل وبالصورة..نهاية مروعة لحياة قاصر كان باغي يحرك من باب سبتة

بالـصور..الوزير الأعرج حاضر بقوة إلى جانب الأميرة للا حسناء في افتتاح قمة المناخ بمدينة بون الألمانية | بوليتيك

بالـصور..الوزير الأعرج حاضر بقوة إلى جانب الأميرة للا حسناء في افتتاح قمة المناخ بمدينة بون

الفرح صناعة مغربية أيضا

العثماني.. حضور ''البوليساريو'' للقمة الإفريقية ـ الأوروبية تشجيع على الانفصال

بتاريــخ : 17 نونبر 2017 / 15:27 العثماني.. حضور البوليساريو للقمة الإفريقية ـ الأوروبية تشجيع على الانفصال | بوليتيك
العثماني.. حضور ''البوليساريو'' للقمة الإفريقية ـ الأوروبية تشجيع على الانفصال
قال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، إن حضور جبهة البوليساريو للقمة الإفريقية - الأوروبية، المقرر عقدها بنهاية نونبر الحالي بالعاصمة ''الايفوارية'' أبيدجان يشكل تشجيعا على الانفصال.

 شوف تيفي

 قال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، إن حضور جبهة البوليساريو للقمة الإفريقية - الأوروبية، المقرر عقدها بنهاية نونبر الحالي بالعاصمة ''الايفوارية'' أبيدجان يشكل تشجيعا على الانفصال.

 وأوضح العثماني، خلال لقاء مشترك عقده مع نظيره الفرنسي إدوارد فيلب عقب اختتام أشغال ''الاجتماع الـ13 الفرنسي – المغربي'' رفيع المستوى، بأن ''القمة مهمة لنا جميعا. لكن حضور هذا الكيان القمة يمثل تشجيعا أوروبيا على الانفصال، ويتعين على المنتظم الدولي محاربته لمنع تفكك الدول الوطنية''.

 ووفق ''الشرق الاوسط'' فالمغرب يقوم بجهود حثيثة لمنع حضور جبهة البوليساريو القمة المرتقبة، حيث كشف العثماني أن المغرب وفرنسا وقعا يوم أمس الخميس 17 اتفاقية في المجالات الرقمية والبحرية والموانئ والمتاحف والرياضة والشباب وتدريس اللغة العربية في مؤسسات البعثة الفرنسية، والسياحة والإدارة، بالإضافة إلى التعاون بين الجهات وقطاع التعليم والتشغيل والطاقات المتجددة، إذ أكد البلدان عزمهما على إضفاء زخم جديد على علاقاتهما الاستثنائية.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

العثماني فرنسا المغرب التشغيل الجهات شوف تيفي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

لجنة المالية توافق على الميزانيات القطاعية والصناديق الخصوصية بأغلبية البرلمانيين | بوليتيك

لجنة المالية توافق على الميزانيات القطاعية والصناديق الخصوصية بأغلبية البرلمانيين

قلق بالبوليساريو والجزائر حول مصير روبرت موغابي والقمة الافريقية-الأوربية بأبيدجان | بوليتيك

قلق بالبوليساريو والجزائر حول مصير ''روبرت موغابي'' والقمة الافريقية-الأوربية بأبيدجان

بالـصور..الوزير الأعرج حاضر بقوة إلى جانب الأميرة للا حسناء في افتتاح قمة المناخ بمدينة بون الألمانية | بوليتيك

بالـصور..الوزير الأعرج حاضر بقوة إلى جانب الأميرة للا حسناء في افتتاح قمة المناخ بمدينة بون الألمانية

الملك محمد السادس يُعزي الممثلة أمينة رشيد في وفاة زوجها | بوليتيك

الملك محمد السادس يُعزي الممثلة أمينة رشيد في وفاة زوجها

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

من تطوان..تلميذ يقوم بمبادرة رائعة..شوفو أشنو دار | خارج البلاطو
منذ 14 دقيقة

من تطوان..تلميذ يقوم بمبادرة رائعة..شوفو أشنو دار

لحظات جد مؤثرة..عناق حار و بكاء بعد تسليم الممثلة زهيرة صديق شقتها الجديدة في ليلة النجوم..شوفو أشنو دار سعيد الناصري | خارج البلاطو

لحظات جد مؤثرة..عناق حار و بكاء بعد تسليم الممثلة زهيرة صديق شقتها الجديدة في ليلة النجوم..شوفو أشنو دار سعيد الناصري

ماذا قال نجم منتخب بلجيكا المغربي الأصل ناصر الشاذلي عن تأهل المنتخب المغربي للمونديال؟ | قنوات أخرى

ماذا قال نجم منتخب بلجيكا المغربي الأصل ناصر الشاذلي عن تأهل المنتخب المغربي للمونديال؟

بالفيديو:مع تطبيق CTM الجديد..شري تذكرة السفر قبل ماتوصل للمحطة وهاكيفاش | مال و أعمال

بالفيديو:مع تطبيق CTM الجديد..شري تذكرة السفر قبل ماتوصل للمحطة وهاكيفاش

﻿

آخر المستجدات

عاجل.. هذا هو جديد حادثة باب سبتة المروعة واللي مات فيها قاصر بغا يحرك | حوادث و حقوق
منذ 5 دقائق

عاجل.. هذا هو جديد حادثة باب سبتة المروعة واللي مات فيها قاصر بغا يحرك

العثماني.. حضور البوليساريو للقمة الإفريقية ـ الأوروبية تشجيع على الانفصال | بوليتيك

العثماني.. حضور ''البوليساريو'' للقمة الإفريقية ـ الأوروبية تشجيع على الانفصال

شاهد بالفيديو هدف رائع لشباب الريف الحسيمي في مرمى المغرب التطواني 0-1 | بووز

شاهد بالفيديو هدف رائع لشباب الريف الحسيمي في مرمى المغرب التطواني 0-1

بــالفيديو : ساكنة حي البرنوصي بالبيضاء تحتج على تثبيت الـريزو بالقرب من مؤسسة تعليمية | حوادث و حقوق

بــالفيديو : ساكنة حي البرنوصي بالبيضاء تحتج على تثبيت الـ''ريزو'' بالقرب من مؤسسة تعليمية

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.