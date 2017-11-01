 بــالفيديو : ساكنة حي البرنوصي بالبيضاء تحتج على تثبيت الـ''ريزو'' بالقرب من مؤسسة تعليمية ﻿
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بــالفيديو : ساكنة حي البرنوصي بالبيضاء تحتج على تثبيت الـريزو بالقرب من مؤسسة تعليمية | حوادث و حقوق

بــالفيديو : ساكنة حي البرنوصي بالبيضاء تحتج على تثبيت الـ''ريزو'' بالقرب من مؤسسة تعليمية

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بــالفيديو : ساكنة حي البرنوصي بالبيضاء تحتج على تثبيت الـ''ريزو'' بالقرب من مؤسسة تعليمية

بتاريــخ : 17 نونبر 2017 / 15:05 بــالفيديو : ساكنة حي البرنوصي بالبيضاء تحتج على تثبيت الـريزو بالقرب من مؤسسة تعليمية | حوادث و حقوق
بــالفيديو : ساكنة حي البرنوصي بالبيضاء تحتج على تثبيت الـ''ريزو'' بالقرب من مؤسسة تعليمية
توصلت ''شوف تيفي'' بمقطع فيديو من منطقة البرنوصي بالدارالبيضاء يوثق للحظات تصادم بين ساكنة الحي المجاور لإعدادية صفي الدين حيلي، وعمال يحاولون تثبيت ''ريزو'' بالقرب من الإعدادية ، صبيحة يومه 17 نونبر

''شوف تيفي''

توصلت ''شوف تيفي'' بمقطع فيديو من منطقة البرنوصي بالدارالبيضاء يوثق للحظات تصادم بين ساكنة الحي المجاور لإعدادية صفي الدين حيلي، وعمال يحاولون تثبيت ''ريزو'' بالقرب من الإعدادية ، صبيحة يومه 17 نونبر 2017 .

وفي هذا الصدد أكد أحد المحتجين على هذه العملية في اتصال هاتفي بــ''شوف تيفي'' أن ساكنة البرنوصي 2 شارع وحي أبوحنيفة النعمان ، يستنكرون إقدام شركة للاتصالات على تثبيت الريزو بالقرب من مؤسسة تعليمية وحي سكني، علما أن هذه العملية تضر بالمواطنين وتؤثر سلبا على صحتهم.

هذا وقد بادرت جمعية الأباء وأولياء التلاميذ إعدادية صفي الدين حيلي وبعض جمعيات المجتمع المدني بالحي والساكنة لكتابة عارضة بتوقيعاتهم لأجل تقديمها إلى السلطات المحلية والجهات المعنية لأجل منع الشركة تثبيت ''الريزو'' المشار إليه بجانب المؤسسة.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي مؤسسة تعليمية ريزو اينوي البرنوصي

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