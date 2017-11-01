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لجنة المالية توافق على الميزانيات القطاعية والصناديق الخصوصية بأغلبية البرلمانيين

بتاريــخ : 17 نونبر 2017 / 14:57 لجنة المالية توافق على الميزانيات القطاعية والصناديق الخصوصية بأغلبية البرلمانيين | بوليتيك
لجنة المالية توافق على الميزانيات القطاعية والصناديق الخصوصية بأغلبية البرلمانيين
تم التصويت في لجنة المالية والتنمية الاقتصادية صبيحة اليوم، على الجزء الثاني من مشروع قانون المالية رقم 68.17 للسنة المالية 2018.

شوف تيفي

تم التصويت في لجنة المالية والتنمية الاقتصادية صبيحة اليوم، على الجزء الثاني من مشروع قانون المالية رقم 68.17 للسنة المالية 2018.

كما تم حسم مشروع قانون المالية للسنة المقبلة برمته بأغلبية أعضاء اللجنة في إنتظار التصويت عليه بشكل كامل عشية اليوم بمجلس النواب، حيث وافق 21 نائب برلماني فيما عارضه 12 و امتنع 3 برلمانيين فقط عن التصويت.

كما صوت البرلمانيون، على مشاريع الميزانيات القطاعية برسم سنة 2018 التي تدخل في اختصاص اللجنة، وهي البلاط البلاط الملكي، ورئاسة الحكومة، و مجلس النواب والمستشارين وكذا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ومندوبية التخطيط وباقي القطاعات الأخرى التي تشرف عليها اللجان الدائمة ذات الاختصاص.

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