قلق بالبوليساريو والجزائر حول مصير ''روبرت موغابي'' والقمة الافريقية-الأوربية بأبيدجان ﻿

اعترفت ما يسمى بوكالة الأنباء الصحراوية الذراع الاعلامي لجبهة البوليساريو،أن إقالة ''روبرت موغابي'' من منصبه كرئيس ''لزيمبابوي'' سيفقد الجبهة أحد الدول المساندة للأطروحة الانفصالية.

شوف تيفي

اعترفت ما يسمى بوكالة الأنباء الصحراوية الذراع الاعلامي لجبهة البوليساريو،أن إقالة ''روبرت موغابي'' من منصبه كرئيس ''لزيمبابوي'' سيفقد الجبهة أحد الدول المساندة للأطروحة الانفصالية.

وكشفت الوكالة، أن ممثل البوليساريو بزيمبابوي، بعث بتقرير أسود لأمانة الجبهة، يؤكد فيه أن جنرالات الجيش الذين طالبو ''روبرت موغابي'' بمغادرة سدة الحكم، يرفضون بشكل قاطع السياسة الخارجية للرئيس الذي لازال مصيره مجهولا بين وضعه في الإقامة الجبرية و فراره رفقة أسرته إلى ناميبيا.

وقالت الوكالة أن الجبهة فقدت العديد من حلفائها بالقارة الإفريقية، حيث بدأت العديد من الدول ترفض الحضور للقاءات التي يعقدها مسؤولو الجبهة بسفارات الجزائر في إطار الدعاية للأطروحة الانفصالية، حيث أن دائرة تحرك الجبهة بإفريقيا أضحت ضيقة جدا منذ عودة المغرب لمنظمة الاتحاد الافريقي.

ووفق ذات المصدر، فقادة جبهة ''البوليساريو'' يوجدون في موقف محرج منذ إستبعادهم في وقت سابق من الحضور لأشغال القمة الخامسة للاتحاد الاوروبي و الاتحاد الافريقي المنتظر عقدها يومي 29 و 30 نونبر القادم بالعاصمة الايفوارية أبيدجان، في الوقت التي تم توجيه 54 دعوة لباقي الدول الأعضاء في الاتحاد الافريقي، حيث وجهت الجبهة وصنيعتها الجزائر انتقادات قوية للإتحاد الاوربي وفرنسا كوسيلة للضغط لقبول حضورها بشكل رسمي كعضو بمنظمة الاتحاد الافريقي.