عاجل وبالصورة..نهاية مروعة لحياة قاصر كان باغي يحرك من باب سبتة ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن باب سبتة المحتلة، اهتز قبل قليل من يومه الجمعة، على وقع فاجعة، تتمثل في مصرع قاصر بطريقة بشعة، تحت عجلات حافلة لنقل المسافرين، كان يحاول الاختباء تحتها من أجل الهجرة بطريقة غير

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" أن باب سبتة المحتلة، اهتز قبل قليل من يومه الجمعة، على وقع فاجعة، تتمثل في مصرع قاصر بطريقة بشعة، تحت عجلات حافلة لنقل المسافرين، كان يحاول الاختباء تحتها من أجل الهجرة بطريقة غير شرعية.

وأكد مصدر "شوف تيفي" أن الهالك، كان يعتقد أن الحافلة المتواجدة أمام باب سبتة في طريقها إلى الدخول للمدينة المحتلة، ليسارع إلى الاختباء أسفلها، وخلال تحرك الحافلة في اتجاه مدينة تطوان سقط الهالك البالغ من العمر حوالي 17 سنة، لتدهسه العجلات بطريقة بشعة.

وأوضح ذات المصدر أن مصالح الأمن وفور وقوع الحادث، حلت بعين المكان، وعاينت جثة الهالك التي سيتم نقلها إلى مستودع الأموات.