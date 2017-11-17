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بالـصور..الوزير الأعرج حاضر بقوة إلى جانب الأميرة للا حسناء في افتتاح قمة المناخ بمدينة بون الألمانية

بتاريــخ : 17 نونبر 2017 / 14:35 بالـصور..الوزير الأعرج حاضر بقوة إلى جانب الأميرة للا حسناء في افتتاح قمة المناخ بمدينة بون الألمانية | بوليتيك
بالـصور..الوزير الأعرج حاضر بقوة إلى جانب الأميرة للا حسناء في افتتاح قمة المناخ بمدينة بون الألمانية
حضر ''محمد الأعرج'' وزير الثقافة والاتصال إلى جانب الأميرة للا حسناء ، رئيسة مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، و باتريسيا إسبينوزا، السكرتيرة التنفيذية للاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات

حضر ''محمد الأعرج'' وزير الثقافة والاتصال إلى جانب الأميرة للا حسناء ، رئيسة مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، و باتريسيا إسبينوزا، السكرتيرة التنفيذية للاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية ، الخميس 16 نونبر 2017 ببون، دورة رفيعة المستوى مخصصة ليوم التربية حول موضوع ''شراكات دولية من أجل مكافحة التغيرات المناخية عن طريق التربية''.

و كما سبق و أشارت لذلك ''شوف تيفي'' ألقت الأميرة للا حسناء خطابا افتتاحيا أثناء هذا اليوم المخصص للتربية المدعوم من طرف الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغير المناخي خلال كوب 23، وذلك بحضور باتريسيا إيسبينوزا،و شيمال ماجومدار، مدير المركز الدولي للتعليم والتكوين التقني والمهني (يونيسكو -انيفوك) و ميريسايني فونيفاغا، وزيرة المرأة والأطفال وتقليص الفقر بدولة فيجي.

ولدى وصول الأميرة للا حسناء إلى منطقة بون، كان في استقبالها نيك نوتال ، المنسق والمتحدث باسم الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغير المناخي ومدير التواصل، كما تقدم للسلام على الأميرة كل من محمد الأعرج ، وزير الثقافة والاتصال ووزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بالنيابة ونزهة الوافي ، كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة وصلاح الدين مزوار، رئيس مؤتمر مراكش حول التغيرات المناخية (كوب 22).

‫شوف تيفي

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شوف تيفي محمد الأعرج للا حسناء بون الألمانية

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