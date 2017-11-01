السلطات السعودية تطالب الأمراء المحبوسين بالتخلي عن ثروتهم مقابل الحرية ﻿

تتفاوض السلطات السعودية على تسويات مع الأمراء ورجال الأعمال المعتقلين على خلفية اتهامات بالفساد، وعرضت “صفقات” معهم مقابل إطلاق سراحهم.

شوف تيفي

تتفاوض السلطات السعودية على تسويات مع الأمراء ورجال الأعمال المعتقلين على خلفية اتهامات بالفساد، وعرضت “صفقات” معهم مقابل إطلاق سراحهم.

و في هذا الإطار نقل موقع ''فايننشال تايمز'' البريطاني،يوم أمس الخميس 16 نونبر ، عن مصادر لم يسمّها أن الحكومة تسعى في بعض الحالات إلى الحصول على ما يصل إلى 70في المئة من ثروة بعض المحتجزين.

وقال مصدر لنفس الموقع إن الحكومة تجري تسويات مع معظم المحتجزين داخل فندق ''الريتز كارلتون''. مضيفا أن أحد المليارديرات المعتقلين عُرض عليه التنازل عن أكثر من 70 في المئة من ثروته للدولة كعقوبة على التورّط في الفساد على مدى عقود.