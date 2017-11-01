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بالوثيقة.. المكتب المديري للرجاء يتهم حسبان بدعوة ''المرتزقة'' في نهائي كأس العرش

بتاريــخ : 17 نونبر 2017 / 14:01 بالوثيقة.. المكتب المديري للرجاء يتهم حسبان بدعوة المرتزقة في نهائي كأس العرش | سبور
بالوثيقة.. المكتب المديري للرجاء يتهم حسبان بدعوة ''المرتزقة'' في نهائي كأس العرش
تبرأ المكتب المديري لنادي الرجاء الرياضي، المتعدد الفروع والأنشطة، من اللائحة التي وجهها سعيد حسبان رئيس الرجاء فرع كرة القدم لحضور مباراة نهائي كأس العرش أمام فريق الدفاع الجديدي، واصفهم بـ

'' شوف سبور''

تبرأ المكتب المديري لنادي الرجاء الرياضي، المتعدد الفروع والأنشطة، من اللائحة التي وجهها سعيد حسبان رئيس الرجاء فرع كرة القدم لحضور مباراة نهائي كأس العرش أمام فريق الدفاع الجديدي، واصفهم بـ ''المرتزقة والمتطفلين''.

وذكر بلاغ للمكتب المديري، توصلت '' شوف سبور '' بنسخة منه تحمل توقيع رئيسه محمد سايبوب، أن حسبان وجه الدعوة لأشخاص لا علاقة لهم بالمكتب المسير للفريق، لحضور حفل نهائي كأس العرش يوم غد السبت المقبل أمام فريق الدفاع الحسني الجديدي، تحت غطاء مسيرين بمكتب النادي.

وأكد المكتب المديري في ذات البلاغ، أن الغرض من دعوة هؤلاء الأشخاص هو الارتزاق وقضاء مصالحهم الشخصية واستغلال قيمة الحدث.

 

‫شوف تيفي

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شوف سبور المغرب سعيد حسبان رئيس الرجاء البيضاوي

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