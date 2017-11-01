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مونديال الفاشلين بالولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة أشهر المنتخبات العالمية على رأسهم إيطاليا وهولندا

بتاريــخ : 17 نونبر 2017 / 13:55 مونديال الفاشلين بالولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة أشهر المنتخبات العالمية على رأسهم إيطاليا وهولندا | سبور
مونديال الفاشلين بالولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة أشهر المنتخبات العالمية على رأسهم إيطاليا وهولندا
كشفت تقارير إخبارية أن الاتحاد الأمريكي لكرة القدم، يستعد لتنظيم بطولة ودية تزامنا مع نهائيات كأس العالم، مخصصة للمنتخبات القوية التي فشلت في خوض المونديال.

" شوف سبور "

كشفت تقارير إخبارية أن الاتحاد الأمريكي لكرة القدم، يستعد لتنظيم بطولة ودية تزامنا مع نهائيات كأس العالم، مخصصة للمنتخبات القوية التي فشلت في خوض المونديال.

وذكرت شبكة "ESPN" العالمية أن الدوري سيجرى في الولايات المتحدة قبل المونديال وأعلن الاتحاد الأمريكي عن الفكرة على لسان متحدثه الرسمي، غير أنه لم يؤكد اتفاقه مع باقي الاتحادات التي فشلت في بلوغ المونديال ومن بينها منتخب إيطاليا.

تجدر الإشارة إلى أن مجموعة من المنتخبات القوية فشلت في بلوغ المونديال ومن بينها المنتخب الهولندي، والتشيلي، والإيفواري والغاني.

 

 

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