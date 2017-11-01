طريف وبالفيديو.. الحسين خرجة ويوسف العربي يتوعدان روسيا في مونديال 2018 ﻿

نشر يوسف العربي، اللاعب الدولي السابق، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي ''انستغرام''، شريط فيديو رفقة اللاعب الدولي السابق الحسين خرجة، موجهين رسالة قوية لروسيا احتفالا بتأهل المنتخب

"شوف سبور "

نشر يوسف العربي، اللاعب الدولي السابق، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام"، شريط فيديو رفقة اللاعب الدولي السابق الحسين خرجة، موجهين رسالة قوية لروسيا احتفالا بتأهل المنتخب المغربي على أنغام الفنانة أسماء المنور.

وتقاسم العربي وخرجة فرحتهما بتأهل الأسود، على إيقاعات المغنية أسماء المنور تحت عنوان "ها حنا جينا" والتي أطلقتها لمساندة المنتخب الوطني في لقاء العبور إلى المونديال أمام الكوت ديفوار.

تجدر الإشارة إلى أن المنتخب المغربي سيتعرف على منافسيه في دور المجموعة يوم فاتح دجنبر المقبل.