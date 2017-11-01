عــاجل: ملك السعودية يتنازل عن العرش لإبنه ﻿

كشفت صحيفة ديلي ميل البريطانية يومه الجمعة، عن خطط الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز بالتنازل عن العرش، خلال الأسبوع المقبل، لنجله ولي العهد محمد بن سلمان.

شــــوف تيفي: وكالات

كشفت صحيفة ديلي ميل البريطانية يومه الجمعة، عن خطط الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز بالتنازل عن العرش، خلال الأسبوع المقبل، لنجله ولي العهد محمد بن سلمان.

وأضاف مصدر من العائلة المالكة، للصحيفة، إن خطوة التنازل عن الحكم ستمكن ولي العهد من السيطرة على الحكم في المملكة، التي شهدت الشهر الماضي، أحداثاً مثيرة للجدل، تمثلت في القبض على عدد كبير من الأمراء والوزراء السابقين في الحكومة السعودية في تحقيقات متعلقة بالفساد.

وأشارت الصحيفة، إلى أن الملك السعودي سيتنازل رسمياً عن العرش لمحمد بن سلمان الأسبوع المقبل "ما لم يحدث شيء درامي"، بحسب المصدر الذي أضاف: "سيلعب الملك سلمان دوراً مثل الملكة إليزابيث في إنكلترا. سيحتفظ فقط بلقب خادم الحرمين الشريفين".