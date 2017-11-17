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بالصورة.. أول صورة للناشطة الأمازيغية مليكة مزان بعدما خرجات من الحبس..وها شنو قالت

بتاريــخ : 17 نونبر 2017 / 13:20 بالصورة.. أول صورة للناشطة الأمازيغية مليكة مزان بعدما خرجات من الحبس..وها شنو قالت | بوليتيك
بالصورة.. أول صورة للناشطة الأمازيغية مليكة مزان بعدما خرجات من الحبس..وها شنو قالت
نشرت الناشطة الأمازيغية مليكة مزان قبل قليل من يومه الجمعة، أول صورة لها على حسابها بالفايسبوك بعد مغادرة سجن الزاكي بسلا.

"شوف تيفي"

نشرت الناشطة الأمازيغية مليكة مزان قبل قليل من يومه الجمعة، أول صورة لها على حسابها بالفايسبوك بعد مغادرة سجن الزاكي بسلا.

وكتبت مزان في تدوينة نشرتها إلى جانب الصورة: "شكرا لكل من تفهمني ...شكرا لكل من تضامن معي ودافع عني ...شكرا لكل من أصر على استقبالي وأنا أعانق حريتي ...شكرا لكل من اتصل ليطمئن على أحوالي ...شكرا للصديق منير كجي الذي أبى إلا أن يتناول فطوره معي هذا الصباح الذي لا يشبه أي صباح آخر ...شكرا لشعبنا المغربي من طنجة إلى الكويرة ...شكرا لموظفي وموظفات السجن الذين عاملوني بكل إنسانية واحترام ..شكرا للشعب الكوردي العظيم ..شكرا للجميع".

تجدر الإشارة إلى أن مليكة مزان، نشرت مقطع فيديو مثير على حسابها بالفيسبوك قبل شهرين كان سببا في اعتقالها، بعد اتهامها بالتحريض على التمييز والكراهية بواسطة تصريحات منشورة بوسائل الاتصال.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي مليكة مزان سجن الزاكي بسلا الصورة

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