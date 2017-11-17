عاجل و بالصور .. نايضة فحي بوشنتوف بالدارالبيضاء هذا الصباح وها أشنو واقع ﻿

شنت السلطات العمومية التابعة لقطاع مقاطعة بوشنتوف صباح اليوم الجمعة حملة واسعة لتحرير الملك العام بمنطقة بوشنتوف صادرت من خلالها عدد من معدات المقاهي المخالفة للقانون عبارة عن طاولات و مقاعد و
شوف تيفي :
شنت السلطات العمومية التابعة لقطاع مقاطعة بوشنتوف صباح اليوم الجمعة حملة واسعة لتحرير الملك العام بمنطقة بوشنتوف صادرت من خلالها عدد من معدات المقاهي المخالفة للقانون عبارة عن طاولات و مقاعد و معدات مقاهي بالإضافة إلى مصادرة عدد من العربات و الدراجات النارية.
و حسب ما عاينته شوف تيفي من عين المكان فإن قائد مقاطعة بوشنتوف أشرف بشكل شخصي على عملية التحرير هاته مدعوما بعدد من رجال السلطة و القوات المساعدة و الأمن الوطني، حيث حملت شاحنات السلطات عدد من المعدات و الكراسي بالإضافة إلى حمل عدد من العربات اليدوية التي تستعمل في بيع الخضر من الأزقة و أمام عدد من المنازل.
و قد فككت السلطات كذلك مرآبا كبيرا للدرجات النارية كان بالزنقة 48 وحملت عدد من الدراجات النارية نحو المحجز مستعينة بعربات للجر وسط تجمهر عدد من المواطنين الذين استنكروا عملية حمل دراجاتهم دون علمهم.