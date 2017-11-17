عاجل و بالصور .. نايضة فحي بوشنتوف بالدارالبيضاء هذا الصباح وها أشنو واقع ﻿

شنت السلطات العمومية التابعة لقطاع مقاطعة بوشنتوف صباح اليوم الجمعة حملة واسعة لتحرير الملك العام بمنطقة بوشنتوف صادرت من خلالها عدد من معدات المقاهي المخالفة للقانون عبارة عن طاولات و مقاعد و

شوف تيفي :



شنت السلطات العمومية التابعة لقطاع مقاطعة بوشنتوف صباح اليوم الجمعة حملة واسعة لتحرير الملك العام بمنطقة بوشنتوف صادرت من خلالها عدد من معدات المقاهي المخالفة للقانون عبارة عن طاولات و مقاعد و معدات مقاهي بالإضافة إلى مصادرة عدد من العربات و الدراجات النارية.

و حسب ما عاينته شوف تيفي من عين المكان فإن قائد مقاطعة بوشنتوف أشرف بشكل شخصي على عملية التحرير هاته مدعوما بعدد من رجال السلطة و القوات المساعدة و الأمن الوطني، حيث حملت شاحنات السلطات عدد من المعدات و الكراسي بالإضافة إلى حمل عدد من العربات اليدوية التي تستعمل في بيع الخضر من الأزقة و أمام عدد من المنازل.