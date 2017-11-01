صادم وبالفيديو.. داك شي ديال الجاهلية: بيع مهاجرين أفارقة كعبيد في دولة عربية قريبة من المغرب ﻿

أظهر تقرير مصور نشرته شبكة ''سي إن إن'' الأمريكية، خلال الأسبوع الجاري، مزادا لبيع المهاجرين الأفارقة كعبيد بليبيا وهو ما أثار حسب الشبكة ضجة واسعة بهذا البلد العربي .

"شوف تيفي"

أظهر تقرير مصور نشرته شبكة "سي إن إن" الأمريكية، خلال الأسبوع الجاري، مزادا لبيع المهاجرين الأفارقة كعبيد بليبيا وهو ما أثار حسب الشبكة ضجة واسعة بهذا البلد العربي .

وكشف تقرير القناة الأمريكية بأن فصوله تم تصويرها في أحد أسواق العبيد بليبيا، وهو يوثق لحظة بيع مهاجرين أفارقة قادمين من بلدانهم بهدف الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، وقد وصل سعر هؤلاء المهاجرين لآلاف الدولارات.

وعلاقة بالموضوع، فقد أوضح موقع "الجزائر تايمز" أن الدبلوماسي الليبي السابق إبراهيم قرادة قال في تعليقه على بيع الأفارقة كعبيد: "هذه أسواق العبيد في ليبيا الحرة، يا أحرار ليبيا!انظروا وتمعنوا في الخريطة التي أوردتها “سي إن إن” في تقريرها الموجع والمخجل حول تجارة العبيد في ليبيا وأسواق بيع الإنسان بالمزاد.هل هناك من يؤكد أو ينفي؟ العالم عينه على الموضوع، فبعضنا أعماه المال والدم، فأصبح وحشا إنسانيًا متوحشا!".