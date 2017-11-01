وفد أممي يزور المغاربة العالقين والمضربين عن الطعام بليبيا ﻿

بتث صفحة ''‎جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية - فرع طرابلس'' على الفايسبوك، صور وصول مسؤولة الهجرة ببعثة الامم المتحدة للدعم بليبيا رفقة وفد أممي هام يضم مسؤولة البرامج بالمنظمة الدولية للهجرة يوم أمس

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بتث صفحة "‎جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية - فرع طرابلس" على الفايسبوك، صور وصول مسؤولة الهجرة ببعثة الامم المتحدة للدعم بليبيا رفقة وفد أممي هام يضم مسؤولة البرامج بالمنظمة الدولية للهجرة يوم أمس الخميس لزيارة المهاجرين العالقين بالسواحل الليبية منذ شهور بينهم مغاربة أغلبهم خريجوا جامعتي مراكش وأكادير.

وحسب ذات المصدر، فقد إستقبل فرع طرابلس لمكافحة الهجرة غير الشرعية، بمنطقة "طريق السكة" ضيفين من المسؤولين من المنظمات الدولية، حيث يضم الوفد الأول ضم "ميساء خليل" مديرة البرامج في المنظمة الدولية للهجرة IOM، والوفد الثاني برئاسة "جورج بول" مسؤول الهجرة في بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وتمكنت السلطات المغربية، من المساهمة في عودة حوالي 200 مغربي عالق بليبيا، في وقت سابق، فيما لايزال شبان مغاربة عالقين بالسواحل الليبية، بل دخلوا في إضراب عن الطعام لإيصال رسالتهم للحكومة، التي تشتكي من ضعف التواجد الرسمي للمغرب بالبلد الذي مزقته الحروب منذ سقوط نظام "معمر القذافي".